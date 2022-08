Lievelingsbroer van zijn moeder sneuvelde in Tweede Wereldoorlog: ‘Nu zijn ze eindelijk samen’

Zorgbe­drijf Co-Med: nachtmer­rie, of oplossing voor het huisartsen­te­kort?

BREDA - Zorgbedrijf Co-Med rukt op in huisartsenland, ook in West-Brabant. De een ziet het als een succesvolle vernieuwing om de overbelaste huisarts te helpen. Voor de ander is het een nachtmerrie, omdat geld verdienen belangrijker zou zijn dan goede zorg verlenen. Wie heeft er gelijk?

14 augustus