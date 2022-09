Liever een duurzame boer dan een dikke portemonnee, vindt het waterschap

NK jeugdatle­tiek op vernieuwde baan opsteker voor trots Spado: ‘Dit wordt de kraamkamer van atletiek’

BERGEN OP ZOOM - De investering in een grotere atletiekbaan werpt haar vruchten af voor Spado: de Bergse vereniging heeft het NK voor atleten van 16 tot en met 19 jaar toegewezen gekregen. In juni 2023 zijn zo’n duizend toppers in de dop te gast.

14 september