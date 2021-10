Man (22) meldt zich bij politie voor dodelijke schietpartij Bergen op Zoom

Het gaat om een man uit Bergen op Zoom die mogelijk betrokken is bij de fatale schietpartij op dinsdag 12 oktober in de Kastanjelaan/Wouwsestraatweg. De verdachte die zich vrijdag bij de politie heeft gemeld, was in beeld bij het rechercheteam maar zijn verblijfsplaats was vooralsnog onbekend. Volgens de politie is hij niet een van de eerder aangehouden mannen.