Man (23) rijdt 120 kilometer per uur binnen bebouwde kom tijdens surveillance in West-Brabant

De verkeerspolitie heeft op donderdag een ‘onopvallende videosurveillance’ uitgevoerd. Daarbij zijn de rijbewijzen van meerdere bestuurders in beslag genomen. Een 23-jarige man reed in Sint Philipsland 120 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Hij raakte zijn auto kwijt.

Rond 08.00 uur werd de eerste overtreder gepakt. Een 53-jarige man uit Vlaardingen raakte zijn rijbewijs kwijt omdat hij op de Zeelandweg-Oost in Steenbergen ruim 155 kilometer per uur reed. Op deze weg ligt de maximumsnelheid op 100 kilometer per uur.

Nog geen halfuur later raakte een 47-jarige man uit Kapellen zijn rijbewijs kwijt op de Noordlangeweg in Dinteloord. Ook op deze weg geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De bestuurder reed met 184 kilometer per uur veel te hard.

Rond 09.25 uur werd een 30-jarige man uit Hellevoetsluis staande gehouden op de A4 bij Steenbergen. Hij reed 154 kilometer per uur waar maximaal 100 kilometer per uur is toegestaan. Ook hij raakte daarbij zijn rijbewijs kwijt.

120 kilometer binnen bebouwde kom

Een 23-jarige man uit Sint Philipsland reed in zijn woonplaats gemiddeld 120 kilometer per uur, binnen de bebouwde kom. Daarnaast reed hij op een weg, waar maximaal 80 kilometer per uur is toegestaan, ruim 177 kilometer per uur.

Omdat hij over een ‘lange periode en afstand anderen levensgevaarlijk in gevaar bracht’ raakt hij naast zijn rijbewijs ook zijn auto kwijt.

Hulp bij ongeval

Politieagenten ondersteunden donderdagmiddag bij een ongeluk aan de Emerparklaan in Breda, toen zij een auto met hoge snelheid voorbij zagen rijden. Er bleek een 25-jarige man uit Eten-Leur in te zitten die binnen de bebouwde kom ruim 103 kilometer per uur reed. Hij heeft daardoor zijn rijbewijs moeten inleveren.

