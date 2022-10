Man (23) uit Bergen op Zoom aangehouden voor bedreiging op de Grote Markt

Verhoogde spoorweg­over­gang: zelf even checken of je dieplader erover heen kan

BERGEN OP ZOOM - Chauffeurs van diepladers en ander speciaal transport kunnen in stukken van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) opzoeken of zij wel of niet over de spoorwegovergang aan de Marconilaan in Bergen op Zoom kunnen rijden.

19 oktober