Man uit Bergen op Zoom probeerde meegesleurde hond los te maken: 'Wat ik zag is misselijkmakend'

Vrijgela­ten bewoner 'wapenloods' Welberg wilde zwager alleen maar helpen

6 mei WELBERG - De vrijgelaten eigenaar (54) van de woning met schuur in Welberg waar vorige week donderdag zware wapens en en springstoffen zijn gevonden, is diep teleurgesteld in zijn zwager, het 48-jarige No Surrender-lid uit Tholen dat als enige verdachte nog vastzit. ,,Je probeert een familielid dat in de problemen is te helpen. Dan krijg je dit als dank.''