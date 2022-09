Man wordt gestoken door bekende en raakt gewond in Bergen op Zoom, 22-jarige verdachte aangehouden

Dealer (25) met harddrugs in onderbroek aangehou­den in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In de Meidoornlaan in Bergen op Zoom is dinsdag rond 09.45 uur een mogelijke drugsdealer aangehouden. Dat meldt de politie. De man uit Rilland viel door de mand, toen agenten zagen dat hij iets gaf aan een voor hen bekende drugsverslaafde.

23 augustus