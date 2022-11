Manon staat vrijdag weer bij het geitje van haar overoverovergrootmoeder: ‘Het gaat weer beginnen’

Scheve stoepte­gels zorgen voor onvrede in Halsterse buurt

HALSTEREN - Veel bewoners in de omgeving van de Burgemeester Elkhuizenlaan zijn boos over de in hun ogen gevaarlijke trottoirs in hun buurt. Ben Kannekens bracht de onvrede donderdagavond in de Dorpsraad onder de aandacht. ,,De stoeptegels liggen schots en scheef. Een oudere bewoner is er al gestruikeld en gevallen.”

5 november