Mè d'éél oew art: 5 x openingszinnen voor tijdens Vastenavend

Inname van drankver­pak­kin­gen met statiegeld bij BP

DINTELOORD - In de shop bij tankstation BP Vlamings in Dinteloord staat, meteen rechts naast de deur, een grote blauwe automaat. Dit is een zogenaamde emballage-automaat, een TOMRA T70 Single. Die neemt statiegeldverpakkingen in, slaat ze op en betaalt het statiegeld uit.