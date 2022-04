Met een stadsgids het Markiezenhof bezoeken, dat kan vanaf dit najaar: ‘Moet dé publiekstrekker worden’

Steenber­gen krijgt grip op illegale kamerver­huur aan arbeidsmi­gran­ten: ‘Aanpak is succes’

STEENBERGEN - Steenbergen krijgt grip op de illegale kamerverhuur door huisjesmelkers en bedrijven aan arbeidsmigranten. Het aantal woningen dat op die manier, in strijd met het bestemmingsplan, wordt verhuurd aan buitenlandse arbeiders die tijdelijk in de regio verblijven, is vorig jaar met enkele tientallen afgenomen.

21 april