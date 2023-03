Met vrouw en kind op achterbank op de vlucht voor politie: 120 uur taakstraf

IJssalon Crusio krijgt warm welkom in Hoogerhei­de: ‘Eerste zonnetje, eerste ijsje, echt een aanwinst’

HOOGERHEIDE - Alsof het is besteld, valt een voorjaarszonnetje op de kersverse ijssalon Crusio in Hoogerheide, de eerste vestiging buiten Bergen op Zoom sinds de ijsmakersfamilie in 1915 met het ambacht begon. ,,Hier word je blij van.”