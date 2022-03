Mia en Marcel uit Nieuw-Vossemeer met spullen naar Warschau: ‘Zoveel busjes bomvol vluchtelingen’

Hoe dichter bij de Poolse hoofdstad, hoe tastbaarder de oorlog in Oekraïne werd. ,,Zwaar beschadigde auto’s met kinderwagens op het dak. We zagen er een waar de hele achterruit aan gruzelementen lag. Mensen die overduidelijk wat spullen bij elkaar gegraaid hadden en in nood waren vertrokken. Overvolle taxi’s. Een touringcar vol kinderen.”