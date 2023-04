Michelinsterren uitgereikt: dit zijn de toprestaurants in de buurt van Bergen op Zoom

West-Brabantse Queen-coverband treedt op in Atik Stadion: ‘Dit is wel heel bijzonder’

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Ze speelden een paar weken geleden nog op Paaspop en traden vaak op in theaters en poppodia. En nu mogen de muzikanten van de West-Brabantse Queen-coverband Crazy Little Things 8 september optreden in het Atik Stadion in Roosendaal.