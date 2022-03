Moederbedrijf Fokker Elmo: ‘We werken aan een robuuste regeling voor het personeel’

GKN zegt in een persbericht ‘aanzienlijk’ te willen gaan investeren in haar andere vestigingen in Papendrecht en Hoogeveen. ,,Hierdoor kunnen we onze klanten beter van dienst zijn en ons positioneren voor toekomstige groei‘’, aldus het bedrijf in een persbericht. Waarom juist voor die twee plaatsen is gekozen en niet voor Hoogerheide of Helmond waar GKN ook een vestiging heeft, wil woordvoerster Marianne Mulder desgevraagd niet zeggen.