Monument of slooppand, toekomst café Vaeders Hoefke ongewis: ‘Doodzonde als het verdwijnt’

Stortbui zet kringloop­win­kel blank, ook in huizen kwam het water omhoog

HOOGERHEIDE/HUIJBERGEN - Straten die in rivieren veranderden, een ondergelopen winkel en huizen waarin het water in toilet en gootsteen omhoog kwam. Een zware hoosbui zorgde maandagavond voor wateroverlast in Hoogerheide en Huijbergen.

16 augustus