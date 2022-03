Musical Oliver! gaat na twee jaar uitstel alsnog in première

Na coronaja­ren voorstel­lin­gen weer op de planken, alleen kinderen moeten soms vervangen worden

In 2019 begon de BOV met de repetities voor hun nieuwe productie Oliver!, gebaseerd op het boek van Charles Dickens. Maar in 2020 kon dit niet opgevoerd worden, en in 2021 ook niet. Nu, eindelijk, komt Oliver! op de planken van theater De Maagd. ,,Heerlijk”, zegt voorzitter Rob van den Aarsen. ,,We hebben weer perspectief.”

19 februari