Muziekvereniging Aurora bestaat 125 jaar en viert dat aankomend weekend

Eind negentiende eeuw kijken de bewoners van de dorpen Huijbergen, Hoogerheide en Woensdrecht altijd met een schuin oog naar elkaar. Wat de één heeft, dat wil de ander ook. Huijbergen richt in 1895 een fanfare op en een jaar later wordt er ook zo’n muziekkorps opgericht in Hoogerheide. Woensdrecht kan natuurlijk niet achterblijven en in 1897 loopt er ook in dat dorp een eigen muziekgezelschap: Aurora.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog is de fanfare een bloeiende vereniging. Bij de oorlogsgevechten in het najaar van 1944 wordt het dorp zwaar getroffen en ook Aurora lijdt flink verlies: alle instrumenten gaan door bombardementen verloren. De muzikanten laten de moed niet zakken en in korte tijd is er weer een nieuw instrumentarium.

Van fanfare naar harmonie

Na de oorlog wordt er ook een toneelvereniging en een tamboerkorps opgericht. In 1993 verandert Aurora van fanfareorkest naar harmonieorkest. Aurora repeteert in een voormalig schoolgebouw maar dat staat in 2001 op de nominatie om gesloopt te worden.



De gemeente Woensdrecht heeft samen met de uitbater van café Non Plus Ultra een nieuwe zaal achter die kroeg laten bouwen die dienst moet doen als multifunctioneel centrum. Volgens het toenmalige bestuur van Aurora voldoet de nieuwe zaal niet aan de afgesproken afmetingen om er te repeteren. Aurora verkast naar In de Zon in Hoogerheide, maar men miste toch de geboortegrond. In 2011 verhuist Aurora terug naar Woensdrecht, naar huidig repetitielokaal café Steffie’s.

Feestweekend

Wie jarig is, geeft een feestje en Aurora doet dat op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli. Aurora start het feestweekend in de feesttent naast Steffie’s vrijdagavond met de afsluiting van het project ‘Muziek met een staartje’, waarbij de leerlingen van basisschool Fortuna kennis maken met harmoniemuziek. Zaterdag staat in het teken van een eerbetoon aan de Slag om Woensdrecht met een optreden van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps en is er een foto-expositie van Fotogroep Zuidwesthoek.

Zaterdag is er vanaf 20.00 uur een feestavond met optredens van The Classics, Volle Bak, Blaasband Ullie en Noggeennaamband’ Zondag komen orkesten uit de regio optreden tijdens een muziekfestival in de feesttent.