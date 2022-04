Muziekvereniging Nieuw-Vossemeer onderscheiden na zinderende opvoering van ‘The Passion’

‘De Heraut’, een replica van het beeld dat voor het oude stadhuis in Steenbergen staat, is een eerbetoon aan verenigingen die zich langdurig inzetten voor de gemeenschap. Daar is Semper Crescendo hét voorbeeld van, vindt de gemeente. De harmonie, die vorig jaar 100 jaar bestond, is een sieraad voor Nieuw-Vossemeer. Zij is betrokken bij zowat alle festiviteiten in het dorp en zorgt daarmee voor saamhorigheid.