Muzikanten gezocht voor het Groot Puts orkest om het 775-jarig bestaan van het dorp te vieren

PUTTE - Rob de Bruijn van de Putse fanfare de Volharding is er van overtuigd dat er heel wat muzikanten rondlopen in de drie Belgische grensdorpen Putte, Kapellen en Stabroek. De drie dorpen vieren dit jaar gezamenlijk het 775-jarig bestaan en volgens De Bruijn hoort daar ook een muzikaal feestje bij.

De Bruijn maakt deel uit van een commissie die het Groot Puts Orkest, oftewel GPO, op willen richten. Bedoeling is dat het GPO op zaterdag 2 juli van zich zal laten horen op het Douaneplein, waar de drie dorpsgrenzen samenkomen.

‘Pak je instrument op’

,,Heb je iets met Putte en wil je graag muziek maken. Meld je dan aan voor het GPO”, roept de Bruijn op. Hij weet dat er heel wat mensen in de regio ooit in een dweilband hebben gespeeld, les gehad, of meegespeeld hebben bij een van de muziekverenigingen of bandjes uit de regio. ,,Pak je instrument weer op en kom bij het GPO.”

De Bruijn wil van het optreden van het GPO een eenmalig fantastisch muzikaal spektakel maken. Afgelopen zaterdagmiddag was de eerste repetitie in het leslokaal van De Volharding in Putte. ,,Daar waren twintig muzikanten aanwezig. Een aantal kon niet omdat die andere verplichtingen hadden.”

Iedereen kan meedoen

Hij zegt dat er nog steeds ingeschreven kan worden om mee te doen met het GPO. En hij benadrukt dat iedereen, geacht muzikaal niveau kan en mag meedoen. ,,We maken voor iedereen een partij op eigen niveau.”

De dirigent van het GPO is de Belg Erwin Eestermans en dat is geen onbekende in de grensstreek. Eestermans was dirigent en muziekleraar van verschillende muziekgezelschappen aan beide zijde van de grens. De Bruijn is er zich van bewust dat muzikanten die al lang niet meer hebben gespeeld hun instrument de deur hebben gedaan.

,,Geen nood, we gaan bekijken hoe we dit op kunnen lossen door bijvoorbeeld een instrument tijdelijk in bruikleen te geven.” Hij roept ook nieuwe inwoners op om zich aan te melden. ,,Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de andere inwoners.”

Aanmelden en informatie is te vinden op de website.