Mysterie van de dag: wat doen al die vreemde posters in Bergen op Zoom?

Titel­strijd in 3B weer helemaal open na bezwaren Prinsen­land over ‘admini­stra­tie­ve fout’ Halsteren

Het duel tussen het zaterdagteam van Halsteren en Prinsenland moet komende dinsdagavond worden overgespeeld. Dat is het vonnis van de KNVB nadat de club uit Dinteloord aan de bel trok vanwege het opstellen van Merlijn Roels. Roels had niet meer in actie mogen komen in dat op 29 april door Prinsenland met 4-3 verloren duel.