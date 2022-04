Na 1,1 miljoen tests in West-Brabant is vanaf vandaag een coronacheck bij de GGD niet meer nodig

In de teststraat aan de Bredase Heerbaan is het deze vrijdagochtend rustig. Er druppelen af en toe wat mensen binnen, van een grote toeloop is allang geen sprake meer. Brigitte Noteboom uit Breda loopt met zoontje Daniël naar buiten. Hij is getest, nadat een zelftest thuis uitwees dat hij corona heeft. ,,Mijn stem is echt tien keer anders dan normaal", zegt Daniël. ,,En als ik hoest doet het wel pijn.”

En daarom nam moeder Brigitte hem toch nog maar even meer naar de officiële teststraat. ,,Ja, ik heb het ook gehoord: vanaf 11 april is het niet meer nodig. Ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren.”