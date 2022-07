Na alle ellende toch nog een Krabbenfoor: ‘We hebben het gered’

Necrologie ‘Een enorm gemis’: Ossend­recht treurt om overlijden Ma­rie-Ro­se (64), de beheerster van De Drieschaar

OSSENDRECHT - Ossendrecht treurt om Marie-Rose de Moor, die donderdag op 64-jarige leeftijd overleed. Ze was bijna 20 jaar de beheerster van multifunctioneel centrum De Drieschaar in Ossendrecht en werd in die functie door heel het dorp op handen gedragen.

8 juli