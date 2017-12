Naakte man achtervolgt inbreker in Bergen op Zoom

Column De Nederlandse vlag: verbondenheid of verdeeldheid?

10:09 De Nederlandse driekleur wappert binnenkort fier in de raadzaal van Steenbergen. Voor zover er binnen wat te wapperen valt, natuurlijk. De motie die is ingediend door Willy Knop van de Volkspartij leverde nauwelijks discussie op in het gemeentehuis. In navolging van de Tweede Kamer en andere gemeenten komt de vlag binnenkort dus ook in het Steenbergse 'huis van de democratie' te staan.