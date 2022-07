Naar de zonnestudio ondanks waarschuwing: ‘Een gezond kleurtje, wat is daar mis mee?’

ROOSENDAAL - Nog even onder de zonnebank, voordat we op vakantie gaan. Het gebeurt nog steeds. Ondanks de waarschuwingen voor huidkanker zien zonnestudio’s in West-Brabant geen terugloop in klandizie. ,,Mensen willen een gezond kleurtje.”