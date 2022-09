Natuurclubs willen scherpere regels voor beregenen: ‘Boeren Brabantse Wal moeten vergunning aanvragen’

Bergse familie Yilmaz: ‘Crash tegen onze gevel had heel anders kunnen aflopen’

BERGEN OP ZOOM - ,,Het had heel anders kunnen aflopen", verzuchten Henrita en Sezai Yilmaz een dag nadat een vijftienjarige knul dinsdagmiddag de gevel van hun huis in de Plaataanstraat in Bergen op Zoom ramde met een auto.

28 september