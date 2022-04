Nieuw-Vossemeer bereidt zich voor op eigen Passion: ‘Trots dat we dit doen als klein dorp’

,,Wij waren eigenlijk direct enthousiast over The Passion toen Giscard van Tilburg met het idee kwam”, vertelt Evelien van Gaans van Semper Crescendo tijdens de repetitie in de Vossenburcht. ,,Onder de subtitel ‘samen & voor elkaar’ brengen we het paasverhaal volgende week donderdag in de Joannes de Doperkerk. Mensen uit het dorp die iets met zang of toneel hebben, doen mee.’’

Bekende liedjes

Peter Plasmans (Jezus), Martine Westenbroek (Maria), Coen Hoppenbrouwers (Petrus), Thijs Verschuren (Judas), Paul Weeda (Pontius Pilatus) zingen bekende liederen. Piet van Schilt vertelt het verhaal en jeugdleden zijn te zien als apostelen. ,,We begeleiden in de kerk ook muzikaal filmopnames die vorige week zijn gemaakt.’’

Giscard van Tilburg vertelt dat hij het idee al jaren had. ,,We zijn thuis enorme fan van The Passion. Vooral de muziekkeuze, het spanningsveld en hoe mooi het in beeld wordt gebracht. Daar wilde ik zelf deelgenoot van zijn.’’

In het voorjaar van 2021 legde hij een draaiboek met scenes en muziek van het uitdagende en unieke project voor aan het bestuur van de harmonie. ,,Nadat ik groen licht kreeg, heb ik schrijver Jordy van Treijen gevraagd aan het verhaal een Vosmeerse sjeu te geven.’’

Ook ging hij op zoek naar de cast en vroeg Bigboy Film beelden te maken van mooie plekjes in en om het dorp. Daar zitten ook bijzondere opnames bij die betrekking hebben op het paasverhaal. Financiering werd gevonden bij (plaatselijke) fondsen en een bijdrage van de gemeente in het jubileumjaar. Ook de middenstand werkt op verschillende manieren mee.

Trots

Van Tilburg vindt dat de subtitel van The Passion ‘samen & voor elkaar’ terecht is als je ziet dat heel veel mensen meedoen. Bijvoorbeeld figuranten die even voorbij lopen of maar een regeltje tekst hebben. ,,Ik vind dat we als klein dorpje ontzettend trots mogen zijn dat we met zijn allen een project als dit wegzetten en iedereen zo fantastisch gemotiveerd is.’’

Die motivatie om de 450 bezoekers van het inmiddels uitverkochte spektakel te laten genieten was ook dinsdag te zien tijdens de repetitie onder leiding van dirigent Jeroen Schippers.

