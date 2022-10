Nieuwbouwproject Ravelijn lokt veel kopers van buiten: ‘Zegt iets over aantrekkingskracht van Steenbergen’

Kris Maas, eigenaar van bouwbedrijf Maas-Jacobs, heet donderdag alle kopers van de tien twee-onder-een-kappers en twaalf levensbestendige woningen van harte welkom. ,,Alle woningen zijn verkocht. Het blijkt dat 50 procent van de kopers van buiten de gemeente komt. Dat zegt iets over de aantrekkingskracht van Steenbergen.”

Nadir Baali, wethouder van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, is blij met de diversiteit aan woningen in de wijk Buiten de Veste. ,,Er zijn woningen voor jong en oud, zowel in het duurdere als goedkopere segment. Een mix die overeenkomt met de bevolking; een gemeenschap in het klein.”

Doorstroming

Volgens Baali wordt er te vaak louter gesproken over ‘bouwen, bouwen, bouwen’. ,,Deze mix aan woningen zorgt ook voor doorstroming. Het is goed dat er elders kleinere woningen vrijkomen, want ook daar is grote behoefte aan.”

Dat al deze woningen energiezuinig zijn en voldoen aan de hoogste eisen van duurzaamheid spreekt de politicus van Progressief Samen ook aan. Het zijn redenen voor het echtpaar Jolanda en Mario Janssen uit Nieuwerkerk aan den IJssel om zich halverwege 2023 in Steenbergen te vestigen.

Quote We konden nog kiezen voor een levensbe­sten­di­ge woning Jolanda en Mario Janssen uit Nieuwerkerk aan den IJssel

,,In onze buurt is het een stuk moeilijker om aan een woning te komen. Bij een bezoek aan De Heen ontdekten we dat deze omgeving ronduit prachtig is. We konden nog kiezen voor een levensbestendige woning.” Dat vinden ze handig met het oog op de toekomst.

Lage rente

Het echtpaar is ook blij dat ze de koop nog met een lage rente heeft kunnen afsluiten. Kris Maas laat weten dat eventuele hogere bouwkosten geen consequenties zullen hebben voor zowel de kopers als de kwaliteit.