Nieuwe en vertrouwde gezichten bij presentaties Prinsen Carnaval

Krabbegat (Bergen op Zoom)

Priens Markus I, narreke Doremi en sjampetter Rinus voeren ook komend jaar het carnaval in Tullepetaonestad aan. Dat is bekendgemaakt tijdens het Liedjesfestival in een overvolle Kwakkelkooi (schouwburg De Kring). Winnaar van het Liedjesfestival is Van Alles Wa!

Stijlorenrijk (Etten)

In Put en Buntland (Putte) begon de 11-11 vieringen met een lampionoptocht die eindigde bij MFC de Biezen. Net als bij het afgelopen carnaval wordt de leutkar in het dorp getrokken door Prins Fred, nar Gootje en grootste boer Gerrit. Het drietal maakte het nieuwe motto en het carnavalslied bekend. Motto in Put en Buntland is: ‘Ut Staot Oep Springe’.

Ostrecht (Ossendrecht)

Ook in Ostrecht (Ossendrecht) blijft alles bij het oude. De raad van elluf herkoos in café Boulevard Prins Zjim, nar Luukske en grootste boer Jeffry. Na de verkiezing was iedereen welkom in De Boulevard om er weer een leutige avond met muziek van de boerenkapel van te maken. Muziek gaat waarschijnlijk een hoofdrol spelen in het nieuwe carnavalsseizoen, want het motte in Ostrecht is: ‘Da klinkt als Meziek in Oos Woore'.