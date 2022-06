Nieuwe ggz-organisatie Welkracht geeft mensen weer grip op het leven

We krijgen straks zeewater uit de kraan, uniek project in regio Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Over tien jaar moet het zover zijn. Dan drinken bewoners in de regio Bergen op Zoom drinkwater dat is gewonnen uit zeewater van de Oosterschelde. Een uniek project in Noordwest-Europa, stelt Brabant Water-directeur Rob van Dongen (51).

18 juni