Nieuwe molenaars laten Halsterse Antoniusmolen weer draaien

HALSTEREN - Zowat een halfjaar stond hij stil, bij gebrek aan een molenaar. Met de West-Brabantse molendag komt daar zondag verandering in. Twee molenaars en een molenaar in opleiding hebben zich gemeld om de Antoniusmolen in Halsteren voortaan draaiende te houden. ,,We vinden het belangrijk dat de molen bewaard blijft voor toekomstige generaties.’’

André van Weenen uit Tholen en Halsternaar Ton Timmermans hebben zich opgeworpen als redders in de nood. Komende zomer komt daar ook Johan de Reu bij. De Reu woont nu nog in Veghel, verhuist naar Bergen op Zoom en zocht een draaiende molen.

Door de Vrienden van de Antoniusmolen is het drietal met open armen ontvangen. Van Weenen en Timmermans zijn blij dat de toekomst van de Halsterse molen is veilig gesteld. ,,Want stilstand is achteruitgang.” Bij de passage van de Vuelta in de streek draaide de Antonius voor het laatst. De beelden gingen de wereld over. Daarna werd het stil.

Molenaar Corneel Droogers besloot zijn activiteiten te concentreren in Oud-Vossemeer, in de molen waar zijn opa al maalde. De Antonius bleef verweesd achter, met alle gevolgen van dien. Van Weenen laat de reuzel zien die hij heeft meegenomen. ,,Dat vet smeren we straks op de bovenas, om alles weer lekker te laten draaien.’’

Van Weenen is gediplomeerd molenaar en draait vooral op De Hoop in zijn eigen woonplaats. ,,Voor de prins.’’ In De Hoop wordt niet gemalen. Wel is het een opleidingsmolen. Instructeur Oscar Huiskamp leerde hem alle fijne kneepjes van het vak. Van Weenen, allround monteur in het dagelijks leven, heeft iets met ambachten van weleer en oude dingen. ,,Molens hebben me altijd geboeid, van jongs af aan.’’

De Antoniusmolen in Halsteren gaat weer draaien, nieuwe molenaars hebben zich gemeld, onder wie André van Weenen(l) en Ton Timmermans.

Bij Timmermans is de liefde pas laat ontloken. Hij voelde zich aangesproken door de noodkreten op Facebook over het gebrek aan molenaars voor de Antonius. En hij woont tegenover Piet Withagen, de eigenaar van de molen. ,,Ook dat scheelt.’’

Sinds een halfjaar is hij in opleiding, bij Oscar Huiskamp in Tholen. Theorie opdoen, straks een proefexamen en later het landelijk examen. ,,En ik moet uren draaien, ervaring opdoen.’’ Timmermans, teamleider van een technische dienst, is in korte tijd gefascineerd geraakt door molens. ,,Onvoorstelbaar dat die oude technieken nog altijd perfect werken, tot op de dag van vandaag.’’

De voorbije jaren is er het nodige geïnvesteerd in de Halsterse molen, dankzij onderhoudssubsidies en reparaties die door vrijwilligers werden uitgevoerd. Ook was er een bijdrage uit het corona compensatiefonds van de gemeente, wegens het niet doorgaan van activiteiten.

Eigenaar Withagen stopte er ook eigen centen in en de molenvrienden brachten met hernieuwde activiteiten extra geld in het laatje. Op dit moment loopt een aanvraag voor een nieuwe landelijke subsidie voor de jaren 2024 tot 2029. De vrijwillige molenaars hebben zin om aan de slag te gaan. ,,Ook de molenwinkel gaat weer open.’’

Het is de bedoeling dat die winkel binnenkort elke zaterdag open is. Ook daarvoor hebben zich vrijwilligers aangemeld. Corneel Droogers levert voorlopig alle broodmixen en andere producten. Van Weenen, Timmermans en De Reu kijken verder vooruit. ,,We willen straks weer ons eigen graan gaan malen. Wat is mooier dan onder het meel en het stof van de ladder naar beneden komen?’’