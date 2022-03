Nieuwe partner D66 schuift aan bij coalitie ABZ en CDA in Woensdrecht

Bergse VVD gaat de kar van het formatie­pro­ces trekken: nu nog twee informa­teurs vinden

BERGEN OP ZOOM - Nu duidelijk is dat grootste partij GBWP de kar niet gaat trekken in het formatieproces, is het aan Dominique Hopmans van tweede grootste partij VVD. Hij gaat op zoek naar twee informateurs van buiten de gemeente. Die moeten de eerste verkennende gesprekken voeren om tot een nieuwe coalitie te komen.

