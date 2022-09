NK jeugdatletiek op vernieuwde baan opsteker voor trots Spado: ‘Dit wordt de kraamkamer van atletiek’

Einde van traditie uit 1747 in zicht: 275ste editie van Berend­recht­se Begankenis gaat niet door

OSSENDRECHT - De Berendrechtse Begankenis vanuit Ossendrecht, een bedevaart die stamt uit 1747, gaat donderdag niet door en is mogelijk voorgoed ter ziele. ,,We kunnen niet meer terecht in Berendrecht”, betreurt kerkvrijwilliger Yvonne Rijk.

