NK Wielrennen dit jaar op Brabantse Wal

Want op die Grote Markt is vertrek en finish van de tijdritten op woensdag. De wegwedstrijden eindigen zowel zaterdag als zondag in Hoogerheide. ,,We proberen de start in Roosendaal te doen. Maar dat is nog niet zeker'', aldus Van der Weegen.

Golazo

De KNWU deed de voorbije jaren de organisatie van het NK zelf maar heeft het nu voor de komende drie jaar in handen gegeven van Golazo. Dit organisatiebureau tekent voor tal van grote sportieve evenementen, zoals de marathon van Rotterdam en tal van wielerwedstrijden zoals de Eneco Tour, de laatste editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen en afgelopen zaterdag nog de Omloop Het Nieuwsblad.

Voor het NK waren vijf regio's in beeld. Afgelopen maandag vond de finale onderhandeling plaats. En viel het besluit dat de Brabantse Wal het evenement krijgt.

Quote Het is een sport die bij ons past Hans de Waal, wethouder Woensdrecht

,,Het voordeel van Golazo is dat deze organisator alles doet'', zegt Van der Weegen. ,,Toen we de Eneco Tour hier hadden moesten we vrijwel alles zelf doen, van de beveiliging van het parkoers tot het bouwen van het vipdorp.''

Op de kaart

Het NK zet de Brabantse Wal landelijk op de kaart, zegt Van der Weegen. ,,De wielerregio West-Brabant moest handen en voeten krijgen. Dan heb je meer nodig dan veldritten in Woensdrecht. Dan moet je ook koersen binnenhalen.''

De lobby richting KNWU is ondersteund door de Regio West-Brabant (RWB). Dat zijn de 18 West-Brabantse gemeenten en Tholen. In alle stilte. Daar is volgens Van der Weegen bewust voor gekozen. ,,In tegenstelling tot de Vuelta, want dat gebeurt wel open.''

Uitstekend

Wethouder Hans de Waal van de gemeente Woensdrecht, die al bekend is van de wereldbekerveldrit Grote Prijs Adrie van der Poel en de cross in Huijbergen die al als NK en EK gold, vult aan: ,,Het is een sport die bij ons past en waarmee we ons willen onderscheiden. De organisatie van het NK past hier uitstekend bij. Het is heel speciaal dat Woensdrecht de finish van de wegwedstrijden krijgt.''