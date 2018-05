No Surrender-lid vast na vondst explosieven: 'Dit is zware criminaliteit'

Geur van hennep uit de auto, man zonder rijbewijs in Bergen op Zoom aan de kant gezet

11:53 BERGEN OP ZOOM - In de nacht van donderdag op vrijdag is een 31-jarige man met een nog onbekende woonplaats op de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom staande gehouden voor het rondrijden zonder rijbewijs en het opgeven van een valse naam.