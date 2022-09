Nog altijd trots op Vuelta-winnaar Jan Janssen

Het doek lag tijdens de etappe Breda-Breda in een wei nabij de kerk van Hoogerheide en was vanuit de tv-helikopter vanuit de lucht in miljoenen huiskamers te zien. Omdat de Vrienden nog altijd trots zijn op ‘hun’ Jan, is zijn megaportret opgehangen aan een enorme muur van containers bij het bedrijf JVB Logistics en goed te zien voor iedereen die over de Bunkerbaan bij Hoogerheide rijdt. Het schilderij is gemaakt door de lokale kunstenaar en oud-militair Gerrit Jan Weekhout.