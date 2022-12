Nog geen vuurwerkverbod in Woensdrecht

De Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen is vooralsnog geen voorstander van een vuurwerkverbod in zijn gemeente. De oppositiepartijen VVD, PvdA en AKT lieten deze week in de opinieraadsvergadering Bestuur horen de overlast meer dan beu te zijn.

AKT fractieleider John Mathijssen maakt zich vooral zorgen dat er al weken lang in de avond en nacht zwaar vuurwerk wordt afgeschoten op meerdere plekken in de gemeente. ,,Elk jaar begint de overlast steeds vroeger”, constateert Mathijssen. PvdA-burgerraadslid Ruud Gaarkeuken ging nog een stapje verder en vroeg de burgemeester, net als bij een aantal andere gemeentes in Nederland, een totaal vuurwerkverbod in te stellen.

Volgens Adriaansen is een vuurwerkverbod moeilijk te handhaven. „In de coronatijd was er in heel Nederland een vuurwerkverbod maar er werd toch volop geknald.” Het baart hem zorgen dat er elk jaar weer vroeger vuurwerk wordt afgeschoten. „Ook in de omliggende gemeenten hebben ze daar last van en het lijkt wel een trend.” De enige oplossing om vuurwerkoverlast te beperken is volgens Adriaansen melding maken. „Als burgers zoveel mogelijk melding doen, kan de politie een patroon ontdekken waar de meeste overlast is en ingrijpen.”

Op de vraag van de VVD of er een knalvuurwerkverbod komt, antwoordde hij dat er in heel Nederland een verbod is op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hij vertelde dat er vanaf 5 december, in samenwerking met de gemeentes Steenbergen en Bergen op Zoom, een vuurwerkcampagne wordt opgestart. „Met die campagne willen we de vuurwerkafstekers er op attenderen, dat vuurwerk veel overlast geeft voor mens en dier.”