Noodopvang asielzoekers in Putte verlengd van 31 december tot 1 mei: ‘Goede locatie, geen wanklank’

Het Bergse onderne­mers­fonds is gered: kerststal, feestver­lich­ting en koopweeken­den blijven bestaan

BERGEN OP ZOOM - ,,Het was even spannend”, zegt voorzitter Kees van Male van ondernemersvereniging Sterck. Maar de feestverlichting, koopavonden en de kerststal op het Beursplein blijven bestaan nu ondernemersfonds BIZ is gered.

23 november