Nu is de eik de klos op Brabanse Wal: rupsen leven zich uit

Wie over Landgoed Mattemburgh loopt en omhoog kijkt, ziet het meteen. Het bladerdek van de eiken is dit jaar flinterdun. De oorzaak: de droogte in combinatie met rupsen, weet boswachter Erik de Jonge. ,,Die zijn dit jaar massaal aanwezig. Eind mei stonden veel eiken er kaalgevreten bij. Gelukkig maken die nog nieuw blad aan.”