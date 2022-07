Nu is de eik de klos op Brabantse Wal: rupsen leven zich uit

Meer Bergse minima helpen met energiere­ke­ning: ‘Niet wachten op geld van Rijk, desnoods zelf betalen’

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom onderzoekt of ze meer minima te hulp kan schieten die door de hoge energiekosten in de penarie dreigen te komen. ,,Niet afwachten tot het Rijk met geld komt, we moeten deze mensen nu helpen.”

25 juli