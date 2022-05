Oekraïense en Woensdrechtse kinderen bowlen samen: ‘Zo leren ze elkaar beter kennen’

Agressieve hond die vrouw flink verwondde in beslag genomen in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een agressieve hond die maandag een vrouw aanviel en op meerdere plekken beet aan de Ansjovislaan in Bergen op Zoom, is woensdag in beslag genomen voor een gedragsonderzoek. Dat gebeurt op last van de burgemeester.

18 mei