Oekraïense pubers in West-Brabant die het Engels beheersen, mogen versneld naar middelbare school

Zaterdag 4C Vrederust weer stapje dichter bij de titel, VVC’68 blijft op het vinkentouw

Na de 0-4-overwinning van VV'68 op Lepelstraatse Boys houdt VVC'68 de kans op de titel in leven. Baronie is na de nederlaag tegen koploper Vrederust uitgespeeld. Volgend seizoen zal het zaterdag elftal van Baronie opnieuw in de vierde klasse uitkomen. De derby tussen Boeimeer en The Gunners eindigde in een 1-3 overwinning voor The Gunners.