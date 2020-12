Olaf zit vast in Saudi-Arabië: ‘Opeens gaan er helemaal geen vluchten meer’

Smolders werkt voor een bedrijf dat robots installeert voor de voedingsindustrie over de hele wereld. Een essentieel beroep en daarvoor heeft het bedrijf vanaf maart een uitzonderingspositie op reizen naar het buitenland. Hij had net een project achter de rug van 3,5 week en wilde woensdag terug naar Nederland gaan om zijn vrouw en zoontje weer te zien. ,,Nu kan dat opeens niet meer. Alle in- en uitgaande vluchten zijn gecanceld”, vertelt hij aan de telefoon.



Dat hij hoogstwaarschijnlijk geen kerst kan vieren, vindt de Bergenaar niet zo spannend. ,,Ik ben moslim en geef daar iets minder om.” Maar een maand zijn vrouw en zoontje niet kunnen zien, vindt hij een stuk erger. ,,Eigenlijk zou ik 4 januari weer door moeten naar Polen, maar ik vrees dat dat ook anders gaat lopen.”



Inmiddels heeft Smolders contact gehad met de ambassade, maar ook daar bieden ze geen oplossing. Niet alleen het vliegverkeer is stilgelegd, maar ook op land en zee gaan de grenzen dicht. Die maatregelen blijven volgens de staatsmedia zeker een week van kracht.



,,Er wordt niet gerepatrieerd,” zegt Smolders. ,,Er moet eerst een officieel bericht komen vanuit de Saudische overheid en dan mogen we wellicht op een speciale vlucht mee.” Tot die tijd is het afwachten voor hem en zijn collega's. ,,We hebben net een coronatest gedaan en gaan morgen naar het vliegveld. Ondertussen houden we contact met de ambassade. Hopelijk kunnen we in een hotel met zwembad verblijven en zo de dagen doorkomen.”