Omgebrachte moeder (25) wilde geen hulp, agenten bezochten adres vaker

VIDEO/UPDATE Politie vindt gedode vrouw (25) en huilende kleuter (4): 'Het moest een keer fout gaan'

10:24 De bewoonster die vrijdagnacht om het leven is gebracht in haar woning aan de Goudbaard in Bergen op Zoom, was een vrouw van 25. Bij een inval stuitte de politie op een huilende kleuter. Het 4-jarige jongetje is bij een pleeggezin ondergebracht. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Buurtbewoners zien hun vrees bevestigd. ,,Het moest wel een keer fout gaan.''