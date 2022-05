Omwonenden blijven ongerust over verbouwde supermarkt: ‘Lidl zorgt voor verkeersinfarct’

Frisse seizoens­start voor buitenzwem­mers: ‘Klapper­tan­dend naar huis’

De buitenbaden in de regio zijn weer geopend, behalve Laco in Hoogerheide, waar ze met een technische storing kampten. Echt zwemweer was het echter nog niet dit weekend. ,,Zaterdag ging ik klappertandend naar huis.”

