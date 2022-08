Ondernemers Bosstraat komen nog één keer samen: ‘We deelden lief en leed met elkaar’

Franken zat van 1986 tot 2002 in Tapperij De Kroon in de Bosstraat, Van Poppelen had er zo’n 25 jaar lang samen met zijn vrouw Lia een fourniturenwinkel. Samen hebben ze heel wat ondernemers zien gaan en komen. ,,Vroeger zat er een bakker, slager en groenteboer. En een supermarkt, tegenover waar nu café De Saeck zit. Je had er De Zalm en de Koperen Ketel, dé cafetaria’s van Bergen op Zoom.” De ondernemers woonden in die tijd nog allemaal boven hun zaak. ,,We deelden lief en leed”, weet Van Poppelen nog.