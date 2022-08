Ongeloof om groen licht voor biomassacentrale Sabic: ‘Provincie baseert besluit op verouderde informatie’

Zo werd streberige Robert helemaal zen: ‘Ik wilde altijd de beste zijn’

BERGEN OP ZOOM - Robert van Gemert werd Robert Kizen. De nieuwe achternaam kreeg hij van zijn Zen-leraar, nadat hij de boeddhistische gelofte had afgelegd. En die relaxte Robert heeft nu een eigen Zen-school in Bergen op Zoom. ,,Er is niks zweverigs aan.”

