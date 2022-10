Ons kent Ons voor het eerst met voorstelling in De Wittenhorst: ‘Hier zijn we blij mee’

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober brengt Ons Kent Ons de klucht Vlam in de Pan. De vereniging was altijd thuis in Halsterse cafés (Central, Willem 3), maar hun laatste thuishonk, café de Roos, sloot twee jaar geleden definitief de deuren. ,,Gelukkig kunnen we bij restaurant 1633 repeteren”, zegt Van Steen. ,,Al is het daar eigenlijk net te smal. Als we deze uitvoeringen achter de rug hebben, gaan we eens op zoek naar een nieuwe repetitieruimte.”