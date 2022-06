Ontspannen dineren bij Chefz Proeflokaal Oosterhout

ProefMei is weer van start: ‘Voeding moet gezond, duurzaam én lekker zijn’

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom heeft meer dan aardbeien, asperges en ansjovis. Allerlei innovaties op foodgebied worden hier ontwikkeld. Daarom startte het evenement ProefMei donderdagmiddag met een bijeenkomst over de foodsector, georganiseerd in samenwerking met de Rabobank en Delta Agrifood Business in het voormalig Suikerlab aan de Van Konijnenburgweg.

16 juni