Openbaar Ministerie doet onderzoek naar stembusfraude in Bergen op Zoom

Minder inkomsten bij stichting Emoties door coronacri­sis: ‘Gelukkig hebben we nog wat reserves’

Bij de stichting Emoties uit Ossendrecht is een groot deel van hun inkomsten weggevallen door de coronacrisis. Maar de stichting gaat door met hun werk en dat is: het verwerven, beheren en toewijzen van financiële of materiële middelen aan mensen die lijden aan de ziekte kanker en woonachtig zijn in een van de vijf Woensdrechtse kernen.

14:32