Oproep: in 2020 of 2021 je middelbare school afgerond?

In 2020 werd er door de pandemie geen centraal eindexamen afgelegd. Vorig jaar werd er voor leerlingen ook rekening gehouden met de complexe situatie. Toch is het voor veel leerlingen geen prettige periode geweest.

Eindexamen gedaan in 2020 of 2021?

Wij zouden graag met een aantal jongeren die in 2020 en 2021 examen hebben gedaan in contact willen komen. Want wat was de impact op je schoolprestaties en wat zijn de gevolgen nu tijdens je studie of werkzame leven?